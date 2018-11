"Het zal wekelijks knokken worden" Jari Callens - SC Oostrozebeke 17 november 2018

02u21 0 Oostrozebeke Vanavond (18 uur) staat in derde C het duel tussen Oostrozebeke en Emelgem-Kachtem geprogrammeerd. De laatste weken ondergingen beide ploegen een gedaanteverwisseling. SC Oostrozebeke pakte na een nul op 24 plots een veelbelovende zeven op negen terwijl een goed gestart VV Emelgem-Kachtem met een twee op twaalf in een mindere periode zit.

derde provinciale c

"We kenden een bijzonder zwakke competitiestart", stelt Jari Callens. "Ondanks al die nederlagen bleef de sfeer optimaal en hebben we steeds blijven geloven in een ommekeer. We zijn met een zeven op negen aan onze opmars begonnen en hebben al die rode lantaarn kunnen doorgeven. Het behoud wordt moeilijk, maar we gaan er voor. Het zal met onze jonge bende wekelijks knokken worden voor de punten maar we geloven zeker en vast in een goede afloop. Onze coach Eric Verstraete werkt graag met jonge spelers en blijft ons week na week motiveren. Vorige week boekten we op het veld van Zwevezele B een schitterende 2-3-zege en dat is zeker een opsteker om ook vanavond een goed resultaat neer te zetten in onze thuismatch tegen VV Emelgem-Kachtem."





Bij VV Emelgem-Kachtem loopt het de laatste weken wat minder. "We waren op schitterende wijze aan deze competitie begonnen", weet doelman Lander Thomas. "De eerste negen matchen bleven we ongeslagen en konden we een vaste stek in de top van het klassement opeisen. De laatste twee weken verloren we op Aarsele en thuis van periodekampioen VK Avelgem. Vorige week botsten we op een sterk Avelgem maar we misten ook zes basisspelers. Vier waren er geblesseerd en twee geschorst. Net wat van het goede te veel om tegen de leider punten te pakken. Met onze huidige vijfde plaats zijn we best tevreden en we hopen onze plaats in die sutbop te kunnen behouden. Vanavond onderschatten we Oostrozebeke zeker niet want ze zijn de laatste weken aan een remonte begonnen. Het wordt een leuk weerzien met de broers Vanluchene, ex-ploegmakkers. Vorige week kwamen ze beiden tot scoren zodat ik zeker vanavond een extra inspanning zal doen om mijn netten gaaf te houden." (BPN)