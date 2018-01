"Een 'kiekske' gaat er altijd in" MARKTKRAMERSFAMILIE DECLERCK HELE WEEK TE ZIEN OP TV VALENTIJN DUMOULEIN

02u41 0 VDI Koen en zijn vrouw Gretel zijn nog de hele week te zien in 'Iedereen beroemd' op Eén. Oostrozebeke Het Eén-programma 'Iedereen Beroemd' zoomt met zijn rubriek 'De Stamboom' nog de hele week in op de familie Declerck. Al drie generaties lang verkoopt de familie kip aan het spit op tal van marktplaatsen. Ze toeren met zeven kramen door het land, en de zaken gaan goed. "Een 'kiekske' gaat er altijd in."

Bij de familie Declerck is het niet 'Schoenmaker, blijf bij uw leest', maar 'Marktkramer, blijf bij uw kip'. Dat is ook de makers van 'Iedereen Beroemd' niet ontgaan en dus tonen ze sinds gisterenavond hoe de broers en neven van de familie het ervan af brengen in de branche. In de rubriek 'De Stamboom' volgen de camera's Koen Declerck (48) en zijn vrouw Gretel Lambrecht (47). "Het is iets waar mijn grootvader Médard in de jaren 60 mee begonnen is", zegt Koen, terwijl hij tussen twee regenbuien door mensen in zijn kippenkraam bedient. "Toen was dat nog met een simpele schraag op de markt om kippen en konijnen te verkopen. Rauw vlees uiteraard. Mijn grootvader was eigenlijk actief in de vlassector, maar toen de crisis uitbrak, besloot hij het over een andere boeg te gooien. Mijn grootouders kregen zes zonen en een dochter. Vijf zonen gingen in dezelfde sector aan de slag. De zesde werd pater. Op dat moment begonnen de kippenkramen op te komen. Ik en mijn broer Filip leerden de kneepjes van het vak van onze vader, Lieven. Ook mijn neven en nichten leerden de stiel van hun vader, en zo komt het dat de familie Declerck met zeven kramen door het land toert, van Roeselare, Izegem en Harelbeke tot Charleroi, Gent en Herne. Da's best wel iets om trots op te zijn."





VRT

Winkel in Oostrozebeke

Het is zwaar werk. "Maar we doen het graag. We staan wekelijks op vijf plaatsen, staan om 3.30 uur op en zijn om 6 uur ter plaatse. We merken dat markten weer heropleven, vooral in het weekend. We hebben met Superkip trouwens ook een winkel in Oostrozebeke. Kip aan het spit blijft een klassieker en dus blijven de mensen komen. Zelfs in de winter of bij slecht weer. Of ik zelf nog eens een kipje lust? Tweemaal per week. Een 'kiekske' gaat er altijd in."





Burgemeester Windels

Eén buitenbeentje van de familie komt ook aan bod in het tv-programma: de Ingelmunsterse burgemeester Kurt Windels. Hij is de neef van Koen. "Mijn moeder, Marie-Jeanne, verkocht als dochter van Médard ook kippen op de markt, maar stopte daar mee toen ik ter wereld kwam", vertelt de burgemeester. "De programmamakers vonden het wel interessant om eens iemand uit dezelfde familie maar in een andere beroepstak te volgen. Het was eens een leuke ervaring en het levert wellicht een mooi familieportret op."





'Iedereen Beroemd' is elke avond om 19.40 uur op Eén te zien.