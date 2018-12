“Een groene lus in het centrum creëren”

Openbare parkzone De Visscherie straks uitgebreid met extra bos VDI

29 december 2018

15u28

Bron: VDI 0

Het hart van de gemeente krijgt er straks een heel pak extra groen bij. Eerder raakte al bekend dat de parkzone van voormalige feestzaal De Visscherie openbaar gemaakt wordt. Na onderhandelingen met projectontwikkelaar Imroder komt daar nu nog een extra groenzone van 1,7 hectare bij.

Oostrozebeke draagt al langer een kwalijke reputatie als industrierijk gebied met zich mee. De gemeente beseft dat al een eindje en wil werk maken van een groenere omgeving. In 2015 volgde een eerste stap met de officiële opening van natuurgebied De Mandelmeersen, een gebied van 3,9 hectare ten noorden van het centrum. Het wil nu op dat elan verder gaan.

Vorig jaar verdween voormalige feestzaal De Visscherie in de Stationsstraat tegen de vlakte. Bouwpromotor KUB maakt er nu werk van enkele luxe-appartementen. Het achterliggende park en de bijhorende parking komen straks in handen van de gemeente. “Die belofte is gemaakt bij het afsluiten van de verkoopsakte”, vertelt Luc Derudder, vanaf dinsdag de nieuwe burgervader van de gemeente. “We trekken alvast 75.000 euro uit om het park van anderhalve hectare in 2019 op te frissen, er de nodige kapwerken te verrichten en alles op orde te zetten. Zodra de appartementen afgewerkt zijn, vindt de overdracht plaats en wordt het een openbaar park.” Er stond met De Waterlelie ook een feestzaal in de tuin, maar die is ondertussen gesloopt. “De zaal was helemaal verloederd en aan vandalisme ten prooi gevallen”, zegt Luc. “Afbraak leek de enige realistische optie. “Enkel een klein stukje grond – ‘t Eilandje – blijft in erfpacht van de familie Vanackere-Snick, maar de rest van het park wordt openbaar.”

Daar houdt het niet op, want de gemeente sloot ondertussen ook een overeenkomst met projectontwikkelaar Imroder, die in de zone achter het parkgebied van de Visscherie nog grond had liggen dat als parkgebied bestemd was. “Het gaat om een bebost terrein van 1,7 hectare dat we zo aan dat park kunnen toevoegen, waardoor het openbaar groen in onze gemeente nog groter zal worden”, aldus Derudder. “Op die manier kunnen we de Volderswijk op die parkzone laten aansluiten. Bedoeling is dat eer vanuit de Voldersstraat wandel- en fietspaden op die zone kunnen aansluiten. In de Hoogstraat voorzien we ook een doorgang langs enkele appartement naar de parkzone van De Visscherie. “

Eens alle werken achter de rug zijn en het openbaar groen opengesteld is, zal er een groen traject in de gemeente ontstaan. “Op die manier kunnen we een groene lus in het centrum creëren”, glundert Luc Derudder. “Dan kunnen mensen van de Mandelmeersen naar De Visscherie wandelen en oversteken naar de Groene Long aan de andere kant van de Stationsstraat om dan terug te keren naar de Mandelmeersen. Een opsteker voor wandelaars en fietsers.”