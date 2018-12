“Al aan pausmobiel en trouwwagen van Jean-Claude Van Damme gesleuteld” Mercedes-restaurateur Marc mag president en sjeik tot zijn klanten mag rekenen VDI

26 december 2018

17u35

Oostrozebeke Wie de karavaan aan Mercedes-oldtimers in de garage van Marc Vandaele (52) ziet, waant zich even in een museum of op een autosalon voor nostalgici. Niets is minder waar, want hij is een van de weinige Mercedes-restaurateurs van ons land. Marc herstelt wagens voor u en mij, maar ook voor mondainere gasten als sjeiks uit het Midden-Oosten en zelfs een Afrikaanse president.

Marcs interesse voor oldtimers gaat terug tot zijn zestiende. “In een oude vlasschuur bij mijn ouders stond een Mercedes 280S W108 stof te vergaren en ik kon dat niet langer aanzien. Ik vroeg mijn pa of ik die wagen mocht restaureren. Hij stemde toe, nooit denkende dat het me toch zou lukken. Twee jaar later was het zover en reed ik met mijn eerste oldtimer rond. De passie voor die wagens is alleen maar gegroeid. Ik ging aan de slag als mechanicus in een Mercedes-garage in Waregem en ook daar wisten ze al vlug dat ik het liefst aan oldtimers sleutelde. Daarna ben ik professioneel met de duiven beginnen spelen. Vijftien jaar lang, tot ik mijn hele duiventil verkocht en ik besloot om opnieuw iets met wagens te doen. In 2012 richtte ik Meor op, met de bedoeling me puur op de restauratie van oldtimers te richten.”

Meor

Het moderne gebouw waar Marcs bedrijf Mercedes Exclusive Oldtimer Restauration (Meor) in huist staat in schril contrast met de staat waarin sommige wagens er binnen gereden worden. Ingedeukt metaal en stoffige achterbanken tegen een decor van strakke glaspartijen en spierwitte muren. “Maar dat is maar tijdelijk”, werpt Marc op. “Eens ze hier buiten komen zien ze er weer even nieuw uit als de dag dat ze de fabrieksband verlieten. We gaan daar ver in. Versleten of niet, de hele auto wordt gestript. De carosserie zandstralen we met soda, de motor en andere onderdelen vervangen we, de zetels krijgen nieuwe veren en vullen we op met paardenhaar, enz…”

Eens gerestaureerd moet de wagen nog ingereden. “We maken proefritten tot er 300 kilometer gereden is. Alleen dan heeft de wagen de kwaliteitsproef doorstaan. Op het eind van de rit is er meestal 900 uur carrosseriewerk en nog eens 600 uur in de mechaniek gekropen, afhankelijk van de staat van de wagen en het model. We nemen ons werk dan ook behoorlijk serieus.”

Sjeiks

Die arbeidsethos hoeft niet te verbazen, want klanten komen van heinde en ver om hun wagen bij Meor te laten herstellen. “Je bouwt al vlug een reputatie binnen de autowereld op en dan weten ze je wel te vinden”, vertelt Marc. “Zo heb ik al heel wat wagens uit de collectie van een Afrikaanse president mogen herstellen. Momenteel werken we er aan twee van hem. Wie het precies is, zeg ik niet. Beroepsgeheim. Ook de sjeik van Qatar en de sjieka van Dubai zijn hier al op bezoek geweest. Het is fijn dat personen met een dergelijke status klant zijn, maar uiteindelijk zijn dat ook maar mensen als jij en ik. Bovendien richt ik me niet enkel tot hen. Iedereen is hier met zijn Mercedes-oldtmer welkom. Zo heb ik eens een familie geholpen die een 220 SE Coupé uit 1961 wilden laten restaureren. Die wagen had negentien jaar buiten onder een boom gelegen en de hele familie had samengelegd zodat oma er opnieuw mee zou kunnen rijden.”

Niet alleen het clienteel wekt verbazing, ook de auto’s die er de revue passeren. “Een klant wilde koste wat het kost een wagen waar nog een paus in gereden had. Via een Duitse tussenpersoon legde ik contact met het Vaticaan en kon ik de Mercedes-pausmobiel op de kop tikken waar zowel paus Paulus VI en Johnannes XVIII in hadden gezeten. Die zijn we nu weer helemaal op orde aan het zetten.” Een andere wagen die binnen is voor herstel is die waar acteur Jean-Claude Van Damme nog in getrouwd is. “De bruidsgasten zijn tijdens het feest over het dak van die wagen gewandeld, met heel wat blutsen en builen tot gevolg”, zegt Marc. “Aan ons het karwei om hem weer op punt te zetten.

Toon Hermans

Marc heeft ook enkele oudere stuks staan. Van de hele eerste Mercedes uit 1886 (“overgekocht van een Brits museum”) tot een 170 V Roadster uit 1938 waar er van elf meer in de hele wereld zijn (“ooit nog eigendom van een Poolse wereldkampioen schansspringen”) en de 190 SL waar cabaretier Toon Hermans nog mee gereden heeft (“Hij was de eerste eigenaar in 1961 en amper en jaar en tienduizend kilometer later was hij hem al beu.”). De anekdotes passeren in sneltempo de revue. Niet moeilijk in een wereld waarin beleggen in wagens als een van de laatste weinige veilige opties aanzien wordt. “Een oldtimer kan per jaar tien procent meer waard worden. Beter dan je geld op de bank zetten”, besluit Marc.