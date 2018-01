"Aan ambulanciers die mij hielpen bij bevalling: dank u" REÜNIE NA GEBOORTE OP TOILET ELF JAAR GELEDEN SAM VANACKER

02u47 0 Sam Vanacker Nele, Lieven en Roxanne (11) met ambulancier Dieter (rechts). Ambulancier Frederik wilde liever niet op de foto. Oostrozebeke Nele Deceuninck en haar man Lieven Decock hebben gisteren de twee ambulanciers ontvangen die elf jaar geleden aanwezig waren bij de geboorte van de kleine Roxanne. Mama Nele, die beviel van Roxanne op het toilet in huis, lanceerde een oproep in onze krant. "Blij dat we hen eindelijk kunnen bedanken."

In de nacht van 30 op 31 december 2006 beviel Nele Deceuninck (42) twee weken te vroeg van dochter Roxanne. Ze voelde zich wat misselijk, liep de trap af en ging beneden op het toilet zitten. Tien minuten later had ze een dochter. Nele ving haar kindje in haar eigen handen op. Lieven had inmiddels de hulpdiensten verwittigd en minuten na de geboorte ontfermden twee ambulanciers zich over moeder en kind. Elke jaarwisseling wordt het verhaal van de geboorte van Roxanne verteld in de familie. En elk jaar vinden de ouders het jammer dat ze de helden van toen nooit hebben kunnen bedanken. Tot gisteren.





Wouter Rogge Wouter Rogge maakte deze cartoon over de geboorte van Roxanne.

Met open armen

Toenmalige ambulanciers Dieter en Frederik werden gisteren met open armen ontvangen in de Keizerstraat in Oostrozebeke. Allebei kregen ze een fles champagne en een doos chocolaatjes. Zij van hun kant hadden een doos snoepjes en een geschenkbon mee voor een glunderende Roxanne. Samen bespraken ze in de zetel die memorabele nacht. Nele haalde het fotoalbum boven en toonde de ambulanciers trots de cartoons die lokaal tekentalent Wouter Rogge maakte ter gelegenheid van het gebeuren.





Sam Vanacker Baby Roxanne in het ziekenhuis.

Vergeten we nooit

"Wij deden gewoon ons werk. Het zijn Lieven en Nele die de echte helden zijn", zegt Dieter Heyerick (53) bescheiden. Bijna twintig jaar werkte hij als ambulancier vanuit het ziekenhuis in Waregem, waar hij nog steeds woont. Hij was het die reageerde op de oproep van het gezin. "Zo'n interventie vergeet je niet. Een plotse thuisbevalling kan alle kanten uitgaan, maar gelukkig was de eerste check ok. Al was ze wat onderkoeld, Roxanne zag er goed uit. Een hele geruststelling." De ervaren Dieter werd die avond vergezeld van zijn toen 25 jaar oude collega Frederik. "Ik was amper een jaar bezig op de dienst 100 en het was de eerste keer dat ik een pasgeboren baby in mijn handen had", herinnert hij zich. "Ik heb een klem op de navelstreng gestoken en meteen daarna heb ik de papa de verwarming volle bak laten zetten, waarna we het kindje op een steriel doek op de salontafel hebben gelegd."





Eindelijk

Mama Nele herinnert zich alles haarfijn. "Het zweet parelde op hun voorhoofd. Zelfs in de ambulance op weg naar het ziekenhuis van Tielt was het nog snikheet. Toen hoorde ik Dieter enthousiast roepen over de radio dat we in aantocht waren met een flinke dochter. Dat moment ga ik nooit vergeten." En Roxanne zelf? "Vandaag kan ik eindelijk gezichten plakken op mijn helden. Al herinner ik me uiteraard helemaal niets van mijn eigen geboorte", lacht ze. Roxanne antwoordde jarenlang 'op het toilet' als iemand haar vroeg naar haar geboorteplaats. Pas sinds kort is dat veranderd. Nu zegt ze 'thuis'.