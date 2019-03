Zwemclub De Valkaart organiseert al voor 37e keer “Zwemfestijn van 1.001 meter” Siebe De Voogt

04 maart 2019

14u58 0 Oostkamp In het zwembad van De Valkaart in Oostkamp vindt op zondag 17 maart al voor de 37e keer het “Zwemfestijn van 1.001 meter” plaats, georganiseerd door de plaatselijke zwemclub. Naast het hoofdevenement vindt ook dit jaar een estafettewedstrijd plaats.

“Het Zwemfestijn van 1.001 meter” is een open wedstrijd over 1 kilometer die zich richt tot clubs, individuele zwemmers en ook niet-watersportverenigingen. Elke zwemliefhebber kan zijn 1.000 meter komen zwemmen, al dan niet tegen tijd. Inschrijven kan vanaf 12 uur en er kan vrij gezwommen worden tot 16 uur. Er zijn speciale trofeeën voorzien voor de snelste uit iedere leeftijdscategorie, zowel bij de jongens als bij de meisjes, en voor de oudste en jongste deelnemers. De winnende ploeg ontvangt de ‘Wisselbeker Zwemfestijn 1001 meter’, en voor alle vooringeschreven clubs is er een herinneringsbeker. Voorinschrijven voor de 1.000 meter kan tot 10 maart door 2 euro te storten op het rekeningnummer BE04 7805 9222 5631 van Zwemclub ‘De Valkaart’. Inschrijven ter plaatse kost 2,50 euro. Nieuw dit jaar is dat zwemmers tot 14 jaar hun brevet van 400, 800 of 1.000 meter kunnen halen. Naast het Zwemfestijn vindt op 17 maart ook de “Estafettewedstrijd over 1.001 meter” plaats, bedoeld voor ploegen van maximaal 10 zwemmers. De globale tijd van de ploeg wordt opgenomen. Deelname aan de estafette is gratis. Inschrijven is wel nodig en kan tot 10 maart.