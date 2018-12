Zwembad De Valkaart gaat volgend jaar 8 maanden dicht voor renovatiewerken Siebe De Voogt

21 december 2018

Het zwembad van de Valkaart in Oostkamp zal van mei tot eind volgend jaar gesloten zijn voor renovatiewerken. De bouw van het zwembad ging al van start in 1974 en werd in 1991 volledig in de as gelegd door een zware brand. Drie jaar later opende het vernieuwde gebouw de deuren. Het zwembad is op vandaag aan een grondige renovatie toe, waarvoor zo’n 1,25 miljoen euro werd uitgetrokken. De renovatie is een tijdelijke oplossing, want binnen een 15-tal jaar moet een langdurig alternatief gezocht worden. Mogelijk wordt daarna een nieuw zwembad gebouwd. Tijdens de renovatiewerken volgend jaar acht maanden lang gesloten zijn. Het is nog niet geweten welk alternatief de gemeente zal voorzien voor de scholen, clubs en zwemmers die gebruik maken van de zwembadfaciliteiten.