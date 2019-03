Zware crash op E40 in Oostkamp: vier mannen uit wagen geslingerd, twee in levensgevaar Jelle Houwen

09u14 0 Oostkamp Op de E40 in Oostkamp gebeurde zaterdagochtend rond 6 uur een zwaar ongeval in de rijrichting van Oostende. Daarbij zijn vier Franse mannen uit een wagen geslingerd. Twee van hen zijn in levensgevaar.

Het ongeval gebeurde wellicht na een kleine aanrijding tussen twee personenwagens. De Franse Renault ging na die aanrijding aan het tollen en ging over de kop. De Renault miste op een haar na een boom en kwam op zijn dak in de gracht terecht. De vier inzittenden werden allemaal uit de wagen geslingerd en droegen wellicht geen gordel. Twee mannen liepen bij het ongeval levensbedreigende verwondingen op, de twee anderen raakten ook gewond. Zowel de wegpolitie als vier ambulances en twee MUG-diensten snelden ter plaatse. Alle mannen werden naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer plaatste signalisatie op de snelweg. Door het ongeval was er weinig verkeershinder. De rechterrijstrook was wel lange tijd versperd voor de takelwerken.