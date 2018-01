Zorgsite Ter Luchte krijgt 18 nieuwe appartementen 02u40 0

De zorgsite Ter Luchte in Ruddervoorde breidt uit met 18 seniorenappartementen. De flats zullen gebouwd worden in drie blokken en komen aan de kant van de Sint-Elooisstraat. De OCMW-raad keurde onlangs het dossier goed en gaf de opdracht aan AMV architecten om het uitvoeringsdossier voor te bereiden. Intussen vond Ter Luchte ook een externe partner voor de uitbating van het woonzorgcentrum. "Via een marktbevraging viel de keuze op de Groep Zorg Heilige Familie", klinkt het. "De vzw bundelt de krachten van een zestal zorginstellingen en heeft dus flink wat expertise in de sector. Met hun hulp kunnen we de meest kwaliteitsvolle werking blijven garanderen." Dit jaar werken beide partijen hun samenwerkingsmodel uit. In de loop van 2019 wordt het dossier gefinaliseerd en ter goedkeuring voorgelegd. (SDVO)