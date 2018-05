Zorgen om verkeersdrukte rond op- en afritten E40 08 mei 2018

02u46 0

Het gemeentebestuur van Oostkamp maakt zich zorgen over de toenemende verkeersdrukte ter hoogte van het op- en afrittencomplex van de E40 in de Kapellestraat en Hertsbergsestraat. Momenteel staan er al geregeld files en met de komst van het bedrijventerrein naast hotel Van der Valk belooft de situatie er niet beter op te worden. "De brug is te smal, waardoor er geen ruimte is voor een lange afrit", zegt burgemeester Jan de Keyser (CD&V).





"Het Vlaamse Gewest heeft al een dossier opgestart om de situatie aan te pakken, maar de afhandeling duurt erg lang. We dringen er daarom bij het Gewest op aan versneld te werk te gaan. In de nabije toekomst wordt wel al werk gemaakt van verkeerslichten, zodat de doorstroming van het verkeer komende van de E40 kan verbeteren." (SDVO)