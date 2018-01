Zes maanden cel voor baas schilderbedrijf 26 januari 2018

Een 28-jarige Roemeen uit Lichtervelde heeft in de Brugse rechtbank 6 maanden cel en 32.400 euro boete, waarvan de helft met uitstel, gekregen voor praktijken van sociale dumping. Hij stelde negen landgenoten te werk via een Roemeense brievenbusfirma die schilder- en renovatiewerken uitvoerde in woningen. "In werkelijkheid vonden er daar geen activiteiten plaats", stelde de arbeidsauditeur. "De werknemers werden enkel in België tewerkgesteld. Het gaat hier om een bedrieglijke constructie om de Belgische sociale bijdragen te ontwijken." De Roemeense arbeiders werden geklist bij controles vorig jaar op werven in onder meer Torhout en Hertsberge. Ze kregen onderdak in een woning van de beklaagde langs de Hazelstraat in Lichtervelde. De man woont sinds 2007 in België, maar kwam niet opdagen voor zijn proces. (SDVO)