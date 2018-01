Zes inzamelpunten voor luiers beschikbaar 02u40 0

Inwoners van Oostkamp kunnen voortaan hun luieroverschotten deponeren in zes inzamelcontainers van de Pamperbank.





Het project van de organisatie Samen Sterker organiseert de herverdeling van pamperoverschotten voor gezinnen met een beperkt inkomen. De inzamelpunten komen bij OostCampus, het Consultatiebureau van Kind en Gezin langs de Brugsestraat in Oostkamp, het Regiohuis Kind en Gezin in het gemeentehuis en het BKO in Ruddervoorde, Hertsberge en Waardamme. De containers worden geledigd door vrijwilligers van OostCans, die ervoor zorgen dat de luiers op geregelde tijdstippen worden gesorteerd op maat en opnieuw worden verpakt in pakketjes van 25 luiers. Deze worden nadien gratis verdeeld onder kwetsbare gezinnen, die doorverwezen werden door het OCMW. (SDVO)