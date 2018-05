Zaakvoerder 't Oud Wethuys krijgt boete voor sociale fraude 24 mei 2018

De zaakvoerder van het voormalige hotel-restaurant 't Oud Wethuys in Oostkamp heeft 4.200 euro boete gekregen voor sociale fraude. Daarvan moet hij de helft effectief betalen. Gert D.M. (49) besliste in 2015 zijn kok in te schrijven als zelfstandige. In werkelijkheid bleef de man aan de slag als gewone werknemer. Hij had geen enkele zeggenschap in de vennootschap.





Mispakt

Uit het verdere onderzoek bleek ook dat D.M. vier werknemers enkele maanden lang niet had uitbetaald. 't Oud Wethuys ging intussen failliet en wordt uitgebaat onder een andere naam. "Mijn cliënt moest renovatiewerken uitvoeren, maar heeft zich daaraan mispak", pleitte de advocate van D.M. "De aanslagen van 2015 en 2016 hadden ook enorme gevolgen voor de horeca. Er zat dan ook niets anders op dan zijn vennootschap failliet te laten gaan."





(SDVO)