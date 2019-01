Woonzorgcentrum getroffen door norovirus: “Stel bezoek uit naar later tijdstip” Mathias Mariën

31 januari 2019

16u57 0 Oostkamp Het woonzorgcentrum Ter Luchte in Ruddervoorde wordt momenteel – net zoals heel wat andere instellingen - geplaagd door het norovirus dat maag- en darmklachten veroorzaakt. Op dit moment zijn een drietal bewoners ziek. Alles wordt in het werk gesteld om verdere besmettingen te voorkomen.

Gisteren was er nog melding van een uitbraak in Stokkem, vandaag komen er berichten vanuit de andere kant van Vlaanderen over een uitbraak van het norovirus. Ook het woonzorgcentrum Ter Luchte wordt nu geplaagd door het virus.

Ter Luchte heeft een capaciteit van 92 bedden, voorlopig zijn drie bewoners ziek. “Alles wordt natuurlijk in het werk gesteld om verdere besmettingen te voorkomen”, aldus burgemeester Jan de Keyser (CD&V). Dat gebeurt in nauw overleg met de CRA, de coördinerend en raadgevend arts die aan het WZC verbonden is. Er is ook nauw contact en overleg met het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Maatregelen moeten de kans dat het virus zich verder verspreidt, beperken. De bewoners moet de komende dagen onder meer in hun kamer blijven. Er wordt gewerkt met wegwerpschorten en er wordt nauwgelet toegezien op ontsmetting. Bezoek mag nog, maar familieleden worden gevraagd bepaalde voorzorgsmaatregelen te respecteren, zoals het ontsmetten van de handen. Indien mogelijk wordt gevraagd om een bezoek aan het WZC uit te stellen naar een later tijdstip. De situatie wordt op de voet gevolgd.