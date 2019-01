Wietkweker wordt verklikt door zijn Filipijnse ex BBO

21 januari 2019

13u28 0 Oostkamp Een 49-jarige man uit Oostkamp is maandag voor de correctionele rechter verschenen voor het telen van cannabisplanten. Hij werd verklikt door zijn ex, een Filipijnse vrouw met wie hij anderhalf jaar samen was. “Ik kweekte cannabis voor haar, omdat ze het vroeg. Zelf vond ik er niets aan en alleen het telen van de plantjes vond ik leuk. Ze heeft mij verklikt, omdat ze anders haar verblijfsvergunning kwijt zou raken na onze relatiebreuk”, was het pleidooi van beklaagde S.D.

De vrouw deed in september 2017 aangifte bij de politie. Ze zei dat haar ex-partner haar had gedwongen om cannabis te testen, zowel in thee als met een joint. Volgens haar verklaringen verkocht de man, elektricien van beroep, cannabis aan 4 euro per gram. De politie ging over tot een huiszoeking en trof daarbij nog een plantje en 724 gram cannabis aan. Het openbaar ministerie vervolgde enkel voor het kweken van cannabis en vroeg een stevige werkstraf.

“Die 724 gram was grotendeels plantenafval waarmee zij thee wilde maken. Ze heeft na onze relatiebreuk nog twee keer ingebroken om cannabis te stelen, maar die hoeveelheid nam ze zelfs niet mee. Het was gewoon waardeloos”, zei de man tijdens het proces. “Mijn ex gebruikte graag cannabis en ik kweekte voor haar, omdat ze het vroeg. Zelf vond ik er niets aan, enkel het kweken van de plantjes vond ik leuk. Er hebben hoogstens enkele planten bij ons thuis gestaan”, aldus S.D.

Over het motief waarom zijn ex hem aangaf, wist zijn advocaat het volgende te vertellen. “Door de relatiebreuk dreigde de vrouw haar verblijfsvergunning te verliezen. Als ze aangifte zou doen omdat ze zogezegd verplicht werd om cannabis te gebruiken, zou ze slachtoffer zijn en niet meteen uitgewezen kunnen worden uit humanitaire redenen. Een handig trucje van haar advocaat, maar daarom moet de rechtbank nog geen geloof hechten aan haar verklaringen”, aldus de raadsman. De rechter vond het verhaal toch ietwat twijfelachtig en vroeg zich af of er toch niet wat meer verantwoordelijkheid lag. Uitspraak op 18 februari.