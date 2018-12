Wielertoerist zwaargewond nadat pedaal afbreekt Siebe De Voogt

18 december 2018

Langs de Westdijk in Moerbrugge is maandagnamiddag even na 16.30 uur een 74-jarige wielertoerist uit Brugge zwaar ten val gekomen. De Bruggeling reed in de richting van Brugge, toen net voor de brug in Moerbrugge een pedaal van z’n koersfiets afbrak. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het AZ Sint-Lucas overgebracht.