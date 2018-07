Wielertoerist raakt gewond na zware valpartij 10 juli 2018

Langs de Weg naar Sint-Kruis in Oedelem raakten zaterdagmiddag kort voor 12 uur twee wielertoeristen betrokken bij een zware valpartij. Een 50-jarige Oostkampenaar reed met zijn koersfiets richting Brugge toen hij uit evenwicht geraakte. Hij werd over z'n stuur gekatapulteerd en sleurde in zijn val een 52-jarige wielertoerist uit Zedelgem mee. Die laatste raakte van de weg af en kwam ten val in een maïsveld. De Oostkampenaar raakte lichtgewond. De Zedelgemnaar kwam met de schrik vrij. (SDVO)