Wielertoerist aangereden 22 juni 2018

In de Kortrijksestraat in Oostkamp is woensdagnamiddag om 16.45 uur een 48-jarige wielertoerist uit Koksijde aangereden door een wagen. De 50-jarige bestuurster merkte de man te laat op, toen ze een parking wilde inrijden. De Koksijdenaar kwam ten val met zijn koersfiets. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis. (SDVO)