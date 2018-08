Wielertoerist (70) gewond na val 13 augustus 2018

In de Alberic Deleustraat in Torhout is zaterdagmorgen rond 9.30 uur een 70-jarige wielertoerist uit Oostkamp gewond geraakt. J.V. was met zijn wielerclub op pad toen hij ter hoogte van het kruispunt met de Steenstraat een bocht miste en ten val kwam. Hij werd voor verzorging overgebracht naar het Sint-Rembertziekenhuis in Torhout. (SDVO)