West-Vlamingen plaatsen zonnepanelen op Chileens paleis Bedrijf Solcor van twintigers is marktleider in sector JOYCE MESDAG

02u33 0 BELGAONTHESPOT Solcor installeert zonnepanelen op het dak van het presidentieel paleis in Chili. Oostkamp Steven van Cauwenberghe (27) uit Kortrijk en Alexander Decock uit Hertsberge (27) trokken in 2015 naar Chili om er een energiebedrijf op te starten. Nu, bijna drie jaar later, zijn ze marktleider in hun sector. Hun recentste project is hun meest prestigieuze: met hun bedrijf Solcor mochten ze zonnepanelen installeren op het presidentieel paleis.

Steven en Alexander bedachten het businessmodel van Solcor al tijdens hun studie burgerlijk ingenieur mechanica. "We benaderen bedrijven met de vraag of we zonnepanelen op hun dak mogen installeren", legt Steven uit. "Het bedrijf moet zelf niets investeren, maar het krijgt wel de kans om aan een erg voordelig tarief de elektriciteit aan te kopen die op hun dak wordt opgewekt. De zonnepanelen worden betaald door investeerders, die de winst opstrijken van het hele project. Wij installeren en onderhouden de panelen, en als die goed renderen, betalen de investeerders ons een bonus."





Joyce Mesdag Steven van Cauwenberghe (27) uit Kortrijk en Alexander Decock uit Hertsberge (27) bij de president van Chili, Michelle Bachelet.

Wedstrijd

Het duo wilde heel graag met hun idee naar het buitenland, en in 2014 kregen ze de kans om een aantal buitenlandse ambassadeurs over hun project te vertellen. "Van de Chileense ambassadeur hoorden we dat er een wedstrijd was voor beginnende ondernemers. De winnaar zou 30.000 dollar krijgen om in Chili een bedrijf op te starten. Dat we in Chili beland zijn, is dus dankzij die wedstrijd. Het had even goed een ander land kunnen zijn."





De timing om Solcor op te starten, bleek ideaal. "Er was nét een wet uit die het toeliet om zonnepanelen te installeren op daken van bedrijven, en de overtollige energie terug op het net te steken. Daarvoor mocht dat niet. We waren er van bij het prille begin bij, iets wat zeker heeft meegespeeld in onze groei."Intussen is Solcor marktleider in zijn sector. "Het was zeker niet gemakkelijk", vertelt Steven. "Als 25-jarige 'snotneus' contracten proberen af te sluiten met bedrijven voor een termijn van 25 jaar, zonder eigenlijk veel referenties te kunnen voorleggen, was niet evident. Maar beetje bij beetje kregen we bedrijven over de streep. Dat de installaties die op de daken komen, de onze zijn, en we enkel betaald worden als het project opbrengt, waren de belangrijkste argumenten waarmee we bedrijven konden overhalen. Intussen liggen onze panelen op de daken van 40 bedrijven, en werken er een 10-tal mensen voor Solcor."





Mooie referentie

Solcor mocht heel recent ook een prestigeproject verzorgen. "We mochten zonnepanelen leggen op het presidentieel paleis. We hebben ons best gedaan om het project voor een heel mooie prijs te kunnen aanbieden. Dat we dit project mogen doen, zorgt ervoor dat klanten nu zélf naar ons bellen. Dat we nu wel al mooie referenties hebben, zal ook wel een rol spelen." De komende vijf jaar blijven Steven en Alexander nog in Chili. "Daarna zien we wel wat de toekomst brengt."