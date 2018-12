Werkmateriaal gestolen uit bestelwagen Siebe De Voogt

10 december 2018

16u42 0

In de Fonteinstraat in Oostkamp werd afgelopen weekend ingebroken in een bestelwagen. De eigenaar stelde zaterdagmorgen om 7.30 uur vast dat er werkmateriaal verdwenen was uit zijn voertuig, dat geparkeerd stond op de oprit. De politie Het Houtsche ging ter plaatse de nodige vaststellingen doen en is een onderzoek gestart. Van de daders is vooralsnog geen spoor.