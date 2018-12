Werkmateriaal gestolen uit bestelwagen in Proosdijstraat Siebe De Voogt

19 december 2018

In de Proosdijstraat in Hertsberge hebben dieven in de nacht van dinsdag op woensdag omstreeks 1.30 uur ingebroken in een geparkeerde bestelwagen. Ze doorzochten de laadruimte van het voertuig en gingen aan de haal met werkmateriaal. De politie Het Houtsche is een onderzoek gestart, maar van de daders is vooralsnog geen spoor.