Werken uitgesteld door vrieskou 27 februari 2018

De aanleg van proefsleuven in de Duinbergenlaan in Knokke-Heist is door het aanhoudende vriesweer uitgesteld naar woensdag 7 en donderdag 8 maart. Het gaat om werken voor de nutsmaatschappijen, die passen in de heraanleg van de Duinbergenlaan.





De asfalteringswerken in het centrum van Ruddervoorde worden door de vrieskou voorlopig uitgesteld naar de week van 12 maart. In de Sportstraat, Koebroekdreef en Zandstraat moest, als afsluiter van de rioleringswerken en herinrichting van de Sport- en Vlamingstraat, nog een toplaag in asfalt aangebracht worden. Meer info via www.oostkamp.be. (MMB/SDVO)