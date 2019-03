Werken in stationsomgeving gaan onverminderd voort: treinverkeer binnenkort opnieuw een weekend onderbroken Siebe De Voogt

07 maart 2019

13u24 0 Oostkamp Ook deze maand gaan de werken voor de aanleg van een derde en vierde spoor in Oostkamp door. Volgende week worden de bestaande sporen verschoven. Het treinverkeer tussen Brugge en Gent zal dan opnieuw een weekend lang onderbroken zijn.

Al een ganse week is de aannemer bezig met het plaatsen van de perronboorden aan het vernieuwde station van Oostkamp. Komend weekend wordt de dwarsbalk geplaatst in de nieuwe voetgangerstunnel. Ook ’s nachts wordt daaraan verder gewerkt. Volgende week maandag starten vervolgens de voorbereidende werken voor het verschuiven van de bestaande twee sporen. In het weekend van 16 en 17 maart worden die sporen dan effectief verschoven. De werken gaan ook dan ’s nachts door, wat mogelijk geluidshinder kan opleveren voor de omgeving. Het volledige weekend zal het treinverkeer tussen Brugge en Gent onderbroken zijn. De NMBS legt vervangbussen in. Nog dit voorjaar zal de aannemer starten met de aanleg van de spoorbeddingen en het plaatsen van de geluidsmuren. Daarna zal het bestaande station verder afgebroken worden. Binnen een jaar zouden de werken in de stationsomgeving moeten afgerond zijn.