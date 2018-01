Werken in Proosdijstraat gaan van start 02u41 1

In de Proosdijstraat in Hertsberge gaan deze week werken aan de nutsleidingen van start, als voorbereiding op de riolerings- en wegenwerken in de straat. De werkzone bevindt zich tussen de Sterredreef en de kasseiweg ter hoogte van huisnummer 92 en wordt in drie fases afgewerkt. De aannemer start in de zone tussen huisnummers 86 en 92. Begin maart verschuiven de werken naar de zone tussen de Sint-Jansdreef en het kruispunt met de Muntestraat en Wastinestraat. Begin april wordt gewerkt tussen het kruispunt en de Sterredreef. Het verkeer in de Proosdijstraat wordt tijdens de werken geregeld met tijdelijke verkeerslichten. Om grote hinder te vermijden, wordt het doorgaand verkeer aangeraden om te rijden via de Kortrijksestraat en Hertsbergsestraat. Meer info via www.oostkamp.be. (SDVO)