Werken in Poelstraat 28 april 2018

02u27 0

De riolerings- en wegenwerken in de Poelstraat in Oostkamp gaan vanaf woensdag een nieuwe fase in. Er wordt dan gewerkt op het kruispunt met de Leliestraat. In de week van 14 mei gaan ook werken van start aan het kruispunt van de Azaleastraat, Leliestraat en Poelstraat en van de Poelstraat tot aan de Brugsestraat.





Overlappen

Beide werken zullen elkaar overlappen. Het verkeer voor de wijk Kroonhove moet een omleiding volgen via de Jasmijnstraat.





(SDVO)