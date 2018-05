Werken aan spoorwegbrug lopen vertraging op 11 mei 2018

02u40 0 Oostkamp De werken aan de spoorwegbrug in Moerbrugge lopen vertraging op.

Door laattijdige leveringen van het staal kunnen de leuningen aan het fietspad niet overal, zoals gepland tegen maandag, aangebracht worden. Volgens de aannemer moet de plaatsing tegen volgende week vrijdag afgerond zijn. Tot dan moeten fietsers uit veiligheidsoverwegingen een omleiding volgen via de spoorwegtunnel.





Het autoverkeer kan beurtelings over de brug rijden en wordt in goede banen geleid met tijdelijke verkeerslichten.





Meer informatie over de werken is verkrijgbaar op een website van spoornetbeheerder Infrabel: www.infobuurtbewoners.be.





(SDVO)