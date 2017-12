Wellicht nooit bebouwing op site Oude Brouwerij 02u51 2 Oostkamp Er zal wellicht nooit bebouwing komen op de site van de Oude Brouwerij langs de Sijslostraat in Ruddervoorde.

Onder buurtbewoners ontstond de voorbije maanden flink wat protest tegen de komst van paalwoningen op die plaats.





Die staat gecatalogeerd als signaalgebied: met een bestemming voor wonen, maar dat ook dienen in de aanpak van wateroverlast. De firma Bostoen zou de woningen zetten, maar trok in oktober zijn bouwaanvraag in. Door een wijzigingsdecreet van de Vlaamse regering zou ook in de toekomst geen bebouwing op de site meer mogelijk zijn. "Omdat gebleken is dat door de bouw de wateroverlast groter zou worden, besliste de Vlaamse regering om over te gaan tot een zogenaamd vervolgtraject", stelt burgemeester Jan de Keyser (CD&V).





"Deze site wil Vlaanderen aanduiden als watergevoelig openruimtegebied, waardoor er niet meer kan gebouwd worden. De gemeente geeft haar akkoord, op voorwaarde dat de afbakening verder wordt besproken. Er komt ook nog een openbaar onderzoek." (SDVO)