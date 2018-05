Water spuit metershoog de lucht in na lek 17 mei 2018

Een dertigtal gezinnen in de Stationsstraat in Oostkamp zaten gisteren enkele uren zonder water nadat bij werken een groot waterlek was ontstaan.





Dat gebeurde kort voor de middag bij werkzaamheden aan de rioolaansluiting. Daarbij werd de waterleiding met een breekhamer kapot geslagen. Dat zorgde voor opmerkelijke beelden waarbij het water metershoog de lucht inspoot. Watermaatschappij Farys kwam samen met de brandweer ter plaatse om het euvel te herstellen. Via het automatisch verwittigingssysteem van de watermaatschappij werden de getroffen bewoners verwittigd.





Tegen 15 uur was het lek volledig gedicht. Op enkele natte wagens en een nat wegdek na, bleef de hinder beperkt. (MMB)