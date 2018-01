Wagen vat vuur aan brandweerkazerne 25 januari 2018

Op de parking van OostCampus langs de Siemenslaan in Oostkamp vatte gisterenmorgen even na 9 uur een geparkeerde Volkswagen Polo vuur. Het waren buurtbewoners die vlammen van onder de motorkap zagen komen en de brandweer verwittigden. Die was bijzonder snel ter plaatse, aangezien de kazerne 50 meter verder aan de overkant van de straat gelegen is. Intussen was de nabijgelegen takeldienst Vanquathem het vuur al te lijf aan het gaan met poederblussers. Door hun snelle optreden bleef een andere wagen op de parking gevrijwaard. Het motorcompartiment van de Volkswagen Polo brandde wel volledig uit. Hoe het vuur is kunnen ontstaan, is niet meteen duidelijk. De eigenares had haar wagen tien minuten eerder geparkeerd. Mogelijk ontstond er een kortsluiting. (SDVO)