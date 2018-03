Wagen ramt voorligger op E403 24 maart 2018

Op de E403 in Oostkamp, net voorbij het op- en afrittencomplex van Ruddervoorde, is donderdagnacht rond 1.30 uur een zwaar ongeval met drie wagens gebeurd. De aanrijding vond plaats in de richting van Brugge.





Een bestuurder reed door onoplettendheid in op de achterkant van de wagen voor zich, waarop beide auto's begonnen te tollen en in de gracht belandden. Een wagen lag op zijn dak. Als bij wonder raakte slechts één bestuurder lichtgewond. De man werd ter controle naar het ziekenhuis overgebracht. Een derde voertuig merkte de brokstukken op de weg niet tijdig op en reed erover. De auto liep een lekke band op.





De hinder bleef beperkt door het late uur. (BBO)