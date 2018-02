Wagen over de kop en in de struiken 17 februari 2018

In de Kortrijksestraat is een 56-jarige Oostkampenaar donderdagnacht ongedeerd uit een spectaculair ongeval gekomen. De man kwam even voor 2 uur uit de richting van Waardamme gereden, toen de wagen ter hoogte van restaurant De Wapens een betonnen vluchtheuvel raakte. Hij verloor door de klap de controle over zijn stuur. De wagen ging over de kop en kwam uiteindelijk op z'n dak tot stilstand in de struiken. In zijn vlucht ramde hij ook een geparkeerde wagen. De brandweer van Oostkamp moest het slachtoffer uit het wrak helpen. Als bij wonder kwam de vijftiger er zonder kleerscheuren van af. De politie Het Houtsche leidde het nachtelijke verkeer in goede banen. De wagen van de Oostkampenaar werd getakeld. (SDVO)