Wagen met hittesensor scant huizen 10 februari 2018

02u34 0

Onder'het motto 'de burgemeestersconvenant in de praktijk' hebben drie gemeenten,waaronder Oostkamp, de handen in elkaar geslagen met de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) rond isolatie en energieverlies. De WVI engageerde zich om de buitengevels van enkele honderden Kortemarkse woningen onder de loep te nemen en er reed al een wagen met een hittecamera door de Kortemarkse straten. Daarmee werden automatisch warmtefoto's gemaakt, om zo het relatieve energieverlies van de woningen zichtbaar te maken. Elk huis dat gescand werd, krijgt een persoonlijk resultaat in de bus. Uiteindelijke bedoeling van die foto is om mensen te sensibiliseren rond een energierenovatie. Het initiatief kadert binnen een Europees project waarbij in onze regio de WVI nagaat of thermografische beelden kunnen ingezet worden om de inwoners van Lo-Reninge, Kortemark en Oostkamp bewuster te maken van hun energieverlies.Zo werd begin vorig jaar ook al een thermografische luchtopname gemaakt van Lo-Reninge. (SVR)