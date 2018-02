Wagen in gracht E403 12 februari 2018

Aan de afrit van de E403 in Ruddervoorde, in de richting van Kortrijk, is een Ford Focus gisterochtend in de gracht beland. De bestuurder had zich misrekend op het natte wegdek. Hij bleef ongedeerd. De verkeershinder was miniem. (JHM)