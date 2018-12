Vuurwerk afsteken verboden op oudejaarsavond Siebe De Voogt

31 december 2018

10u00 0

De gemeente Oostkamp maakt voor oudejaarsavond geen uitzondering op het verbod om vuurwerk af te steken of wensballonnen op te laten. Ze sluit zich samen met de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen aan bij de campagne: “Ik knal zonder vuurwerk…omdat ik weet wat de gevolgen kunnen zijn.” Inwoners moeten het vanavond dus stellen zonder de kleurrijke knallen. “Vuurwerk is en blijft gevaarlijk”, stelt de gemeente. “Naast het directe gevaar voor persoonlijke letsels en brand, mogen we ook niet uit het oog verliezen dat dieren hier erg veel last van hebben.”