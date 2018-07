Vuurwerk afgelast door aanhoudende droogte 27 juli 2018

Uit veiligheidsoverwegingen heeft burgemeester Jan de Keyser (CD&V) beslist het traditionele vuurwerk met Oostkamp Kermis dit jaar af te gelasten.





Jaarlijks wordt er traditiegetrouw bij de opening van de kermis in Oostkamp een vuurwerkshow gehouden. Door de aanhoudende droogte en de weersvoorspellingen voor de komende week, heeft de burgemeester beslist dat het vuurwerk dit jaar niet doorgaat. "Maar niet zonder dat de gemeente een alternatief biedt.





Op vrijdag 3 augustus vindt om 23 uur in het Beukenpark een vervangend klank-, licht- en laserspektakel plaats", aldus Jan De Keyser. "De bezoekers kunnen zich laten verrassen door een show met lasers, muziek en ongevaarlijk theatervuurwerk.Zo houden we de traditie in ere. De show zal 15 minuten duren." (MMB)