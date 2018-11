Vrouw bevrijd uit wagen na ongeval 10 november 2018

De brandweer van Oostkamp moest gisteravond rond 19.30 uur een vrouw bevrijden uit een wagen na een ongeval. Op de rotonde van de Stationsstraat met de Albrecht Rodenbachstraat (N50) botsten twee wagens op elkaar. Een eerste auto was gestopt aan de rotonde om een fietser door te laten, maar dat had een achterliggende wagen niet opgemerkt. Het kwam tot een botsing waarbij de eerste wagen wat verder op de baan terechtkwam. De twee bestuurders kwamen er zonder kleerscheuren van af, maar een vrouw die als passagier in de eerste auto stond, klaagde over hevige nek- en rugpijn. Daarom kwam de brandweer ter plaatse, die de vrouw bevrijdde door een deel van de wagen open te breken. Zo werd ze omzichtig uit het wrak gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Door het verkeersongeval was er zware verkeershinder. Tijdens de interventie regelde de politie het verkeer. (JHM)