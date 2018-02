Voorzitter tennisclub Orscamp bij Open Vld Plus 17 februari 2018

Chris Marain (49), de voorzitter van Tennisclub Orscamp in Oostkamp, kiest voor de politiek.





Hij staat in oktober op de verkiezingslijst van Open Vld Plus in Brugge. Marain woont in Sint-Michiels en is actief in de logistieke sector.





Hij is afgevaardigd bestuurder van Bulkhaul Belgium en kent de haven van Zeebrugge op zijn duimpje. Als voorzitter van de tennisclub liet hij de grootste indoorhal van België bouwen.





Marain gaat de politiek in om ook het voetbaldossier in Brugge mee te helpen trekken. Hij is als groot Club Brugge-fan overtuigd van de toekomst van een nieuw stadion voor blauw-zwart. (BHT)