Voetganger aangereden 17 maart 2018

In de Rustoordstraat in Oostkamp is donderdagvoormiddag rond 11.15 uur een wandelaar aangereden door een wagen. De 73-jarige Oostkampenaar stapte op het voetpad, tot hij even op de rijbaan moest lopen. Daar werd hij geraakt door een auto die uit de richting van de Majoor Woodstraat kwam. De zeventiger kwam ten val en raakte lichtgewond. De bestuurder reed gewoon door. De politie Het Houtsche is een onderzoek gestart. (SDVO)