Vleermuizen spotten op kasteeldomein Zorgvliet 10 augustus 2018

Wie al lang eens vleermuizen wilde spotten, kan op vrijdagavond 17 augustus terecht op het kasteeldomein Zorgvliet in Ruddervoorde. De gemeente organiseert van 19 tot 22.30 uur in samenwerking met het Regionaal Landschap Houtland en Natuurpunt Oostkamp een wandeling door het domein. Tijdens de tocht geven gidsen Bob Vandendriessche, Frank Schaffler en Hugo Boden toelichting bij enkele bijzondere natuurwaarden die rond het kasteel te zien zijn. De wandeling eindigt met een bezoekje aan de voormalige ijskelder, die nu is ingericht als vleermuizenverblijf. Na een receptie worden de bat-detectors en nachtkijkers bovengehaald om vleermuizen te spotten die boven de kasteelvijver aan het jagen zijn. Afspraak aan de parking van Zorgvliet langs de Kortrijksestraat tussen Ruddervoorde en de Hille. Deelname is gratis. Inschrijven vooraf is niet nodig. (SDVO)