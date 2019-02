Vlaams minister-president Geert Bourgeois krijgt dikke trui in Kringwinkel ’t Rad Siebe De Voogt

12 februari 2019

18u00 0 Oostkamp Kringwinkel ’t Rad in Ruddervoorde mocht tijdens de Dikketruiendag hoog bezoek ontvangen. Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) kwam persoonlijk zijn eigen dikke trui ophalen.

Met de Dikketruiendag-actie wil de Vlaamse overheid de klimaatproblematiek onder de aandacht brengen door burgers op te roepen de verwarming te verminderen en zo de CO2-uitstoot te beperken. Een kringloopwinkel slaagt er als geen ander in de afvalberg te verkleinen door het verkopen van tweedehandsspullen. Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) werd uitgenodigd door het personeel van de Kringwinkel ’t Rad in Ruddervoorde en twijfelde niet om op die uitnodiging in te gaan. Hij kwam dinsdagmorgen persoonlijk zijn eigen dikke trui ophalen. “Onze natuurlijke grondstoffen zijn eindig”, stelt Bourgeois. “Efficiënt en slim materiaalgebruik en de transitie naar een kringloopeconomie zijn daar een oplossing voor. Het gaat echter om meer dan enkel recycleren. Onze producten en gedragspatronen moeten volledig hertekend worden en daar zijn de kringwinkels een prachtig voorbeeld van.