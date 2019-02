VIDEO. Komende maand elke zaterdag 1 minuut gratis shoppen in Carrefour Express in Oostkamp Siebe De Voogt

16 februari 2019

16u41 0 Oostkamp Carrefour Express in het centrum van Oostkamp houdt een hele maand een stuntactie. Elke zaterdag geeft de supermarkt aan twee klanten de kans om één minuut gratis te shoppen.

Malika Compernolle en Katja Molderez waren zaterdagnamiddag de eerste twee klanten die een minuut lang gratis hun kar mochten vullen in de supermarkt in de Kortrijksestraat. Ze gingen respectievelijk met 91,15 euro en 144,73 euro aan winkelwaren naar huis. De volgende weken krijgen andere klanten de kans om nog beter te doen. “Iedereen die een aankoop van meer dan dertig euro doet, kan zijn kasticket in een box deponeren”, vertelt zaakvoerster Rosaline Pieters. “We loten op het einde van de week één ticket uit van een klant die op zaterdag vervolgens een minuut lang gratis mag komen shoppen. Ook wie ons op Facebook liket of tagged, maakt kans om deel te mogen nemen aan onze stuntactie.”

Klanten kunnen tijdens de minuut alles uit de winkelrekken meenemen wat ze maar willen. Alleen sigaretten en vuilniszakken zijn bij wet verboden. “We baseren ons op het concept van het VRT-programma Iedereen Beroemd”, legt Rosaline uit. “Onze winkel is nu een jaar in Oostkamp gevestigd. Het leek ons het ideale moment om ons eens in de kijker te plaatsen.”