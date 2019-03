Vernieuwing van zwembad De Valkaart met vijftal jaar uitgesteld: kosten voor renovatie blijken groter dan verwacht Siebe De Voogt

22 maart 2019

17u09 0 Oostkamp Het zwembad De Valkaart in Oostkamp zal pas binnen een vijftal jaar grondig gerenoveerd worden. De kosten voor het project bleken groter dan verwacht. Vanaf mei worden enkel de hoogstnoodzakelijke werken uitgevoerd.

Na het jaarlijkse onderhoud van het zwembad in september 2016 werd duidelijk dat het complex kampte met betonrot en andere problemen. De kosten van de aanpak werden toen geraamd op 985.692 euro. Begin vorig jaar werd een studiebureau aangesteld om een ontwerp op te stellen voor de herstellingswerken. Uit hun studie werd duidelijk dat nog een aantal andere werken nodig waren, zodat het zwembad zeker nog tot 2030 zou kunnen gebruikt worden: onder meer het herbetegelen van de badkuip en verschillende schrijnwerkvernieuwingen. Kostprijs: 1.254.810 euro.

In het najaar startte de gemeente de procedure op voor de aanstelling van een aannemer. De twee offertes die binnenkwamen lagen nog een pak hoger dan de raming van het studiebureau: in het beste geval 1.414.904 euro, of één derde van de kostprijs van een nieuw bad. In samenspraak met Farys besliste het gemeentebestuur dan ook om de volledige renovatie niet uit te voeren. Vanaf mei worden enkel de hoogstnoodzakelijkste werken uitgevoerd, zodat de gemeente nog een vijftal jaar de tijd heeft om een toekomstplan uit te werken. “Dit was geen leuke beslissing”, zegt burgemeester Jan de Keyser (CD&V). “De renovatie toch laten doorgaan, zou echter geen blijk van goed budgetbeheer zijn geweest. We willen een toekomstgerichte keuze maken over hoe we zullen omgaan met het zwembadgebeuren in onze gemeente. Deze oefening willen we goed doen en dat zal tijd vragen. Alles pistes liggen op dit ogenblik open.” Het zwembad zal, zoals gepland, vanaf 20 mei gesloten zijn om de nodige werken uit te voeren. Hoe lang die zullen duren, is nog niet geweten.