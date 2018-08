Vernieuwde Aldi focust op verse producten 13 augustus 2018

02u36 0 Oostkamp Het Aldi-filiaal langs de Brugsestraat is volledig vernieuwd. De winkel is zaterdag plechtig geopend. "De nadruk komt meer te liggen op verse producten en slaatjes, sappen en bereide gerechten", klinkt het. Ook de broodafdeling is fors uitgebreid, met een bakkerij.

"Ons nieuwe winkelconcept is volledig gebaseerd op de wil van onze klanten", zegt Patrick Decock, managing director van de regionale hoofdzetel in Roeselare. "Wij hebben bij hen een rondvraag gedaan naar hoe hun ideale Aldi er in de toekomst zou uitzien. Op basis van hun antwoorden werd de nieuwe winkelinrichting bedacht. In het nieuwe filiaal is er een uitgebreide broodafdeling, een heuse versmarkt met groenten en fruit, nieuw meubilair en een heldere ledverlichting. De winkelindeling volgt het dagritme van de klant. Starten doen zij bij de brood- en ontbijtafdeling om vervolgens naar de versmarkt te gaan en dan naar de drankenafdeling." Met onder meer een verse bakkerij zet de Aldi meer dan ooit in op verse producten. "De nadruk komt meer te liggen op slaatjes, sappen en bereide gerechten", stelt Decock. "De broodafdeling is uitgebreid en bevindt zich nu vlak bij de ingang. Gloednieuwe bakovens zullen meerdere keren per dag broodjes en koeken afbakken." Het aantal artikelen wordt niet uitgebreid, met uitzondering van een reeks verse producten. (SDVO)