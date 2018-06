Verkeershinder door herstelling riooldeksels 23 juni 2018

02u50 0

In de Brugsestraat in Oostkamp start de gemeente volgende week met herstellingswerken aan verzakte riooldeksels.





Tijdens de eerste fase wordt er in de richting van Kortrijk eenrichtingsverkeer ingevoerd tussen de Rustoordstraat en het Gemeenteplein.





Het verkeer richting Brugge wordt vanaf het Gemeenteplein omgeleid via de Stationsstraat en Albrecht Rodenbachtstraat. Tijdens de tweede fase moet de Brugsestraat tussen de Poelstraat en Rustoordstraat tijdens de werken plaatselijk afgesloten worden voor het doorgaand verkeer. Beide fases duren tot 6 juli. Voor fietsers en voetgangers zal er geen hinder zijn. De derde fase vindt plaats in de tweede helft van augustus. Dan worden nog twee riooldeksels aangepakt tussen de Poelstraat en rotonde aan de Aldi. Ook in de Kortrijksestraat moeten 10 deksels hersteld worden tussen het Gemeenteplein en de Siemenslaan. Die werken worden uitgevoerd na het kermisweekend van 4 en 5 augustus en zouden tegen 17 augustus moeten klaar zijn. Meer info via www.oostkamp.be. (SDVO)