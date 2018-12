Verkeer volledig in de soep na ongeval met Lijnbus Siebe De Voogt

13 december 2018



De ochtendspits in en rond Oostkamp is donderdagmorgen bijzonder chaotisch verlopen door een ongeval in de Kapellestraat. Omstreeks 7.45 uur reed een 25-jarige man uit Damme met een bus van De Lijn in de richting van de Europarotonde. Ter hoogte van hotel Van der Valk wilde een 35-jarige bestuurder uit Hooglede die van de E40 kwam, de Kapellestraat met zijn Range Rover opdraaien richting Hertsberge. Volgens de politie Het Houtsche merkte hij de bus wellicht te laat op, waardoor een botsing onvermijdelijk was. Bij het ongeval vielen geen gewonden, al klaagde een 15-jarig meisje op de bus wel over pijn aan haar rechterknie. De schoolgaande kinderen werden van de bus gehaald en konden even verderop hun weg verderzetten met een andere Lijnbus. De botsing bracht heel wat verkeershinder met zich mee. Op een bepaald moment stonden grote files op de E40 richting binnenland en in de Siemenslaan en Albrecht Rodenbachstraat. De politie Het Houtsche kwam ter plaatse om het verkeer zoveel als mogelijk in goede banen te leiden.