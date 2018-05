Veiliger door centrum op Sint-Jozefswegel 01 juni 2018

02u36 0 Oostkamp De groene as tussen de Boudewijnlaan en De Valkaart in Oostkamp krijgt meer en meer vorm. Recent werd de Sint-Jozefswegel ingehuldigd als veilige doorsteek voor fietsers en voetgangers in het centrum.

Het gemeentebestuur wil voor de toekomstvisie Oostkamp 2030 een groene verbinding uitbouwen tussen het centrum en het open landschap langs de Boudewijnlaan. De heraangelegde Sint-Jozefswegel, nabij het gelijknamige woonzorgcentrum, was een van de laatste ontbrekende schakels in het project.





"De wegel is erg gebruiksvriendelijk voor fietsers, voetgangers, maar ook voor rolstoelgebruikers", zegt burgemeester Jan de Keyser (CD&V).





"Om het groene aspect te benadrukken, werd er enkel verharding aangelegd waar dat hoogst noodzakelijk is. Halverwege de wegel staat een verlichtingspunt dat werkt op zonne-energie met een 360°-detectiesysteem. Vanaf daar heb je ook toegang tot een buurtparkje aan de vroegere molen De Wieke." Ook tussen de Begoniastraat en de Sint-Jozefsdreef werd een nieuwe, veilige verbinding gemaakt voor zwakke weggebruikers. Later dit jaar zal de groene as tussen de Boudewijnlaan en De Valkaart verder worden uitgebouwd met een nieuwe trage doorsteek van de Brugsestraat naar de Hendrik Consciencestraat, ter hoogte van jeugdhuis Joc Den Artisjoc. (SDVO)