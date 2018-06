Uitgebreid Veiligheidsgebouw ingehuldigd 14 juni 2018

02u46 0 Oostkamp In de Siemenslaan Oostkamp is het uitgebreide Veiligheidsgebouw officieel ingehuldigd door gouverneur Carl Decaluwé.

De werken gingen iets meer dan een jaar geleden van start en waren noodzakelijk omdat het oude Veiligheidsgebouw dat in 2005 werd geopend, te klein geworden was. "Door de reorganisatie van de zone werden meer mensen en diensten gecentraliseerd, waardoor grotere ruimtes nodig waren", zegt Lien Vermeersch van de politiezone Het Houtsche. Er zijn meer vrouwelijke inspecteurs dan vroeger, waardoor extra kleedkamers moesten worden voorzien en bovendien was er door de nieuwe Salduz-wetgeving nood aan meer verhoorlokalen. Tot slot was ook de brandweer vragende partij voor extra ruimte." Op het gelijkvloers van het nieuwe Veiligheidsgebouw zijn kleedruimtes voorzien. Een verdieping hoger werden verhoorlokalen geïnstalleerd en de bureaus van de gerechtelijke directie. Op de bovenste verdieping zitten de vergaderzaal, refter en raadzaal. "De ramen van het gebouw zijn allemaal voorzien van automatische zonnewering en een deel van de energie wordt gerecupereerd via zonnepanelen", stelt Vermeersch. "We hebben voortaan ook een volledige telefoontapkamer die kan worden gebruikt door onze recherche." De kostprijs van het gebouw was 1,5 miljoen euro en werd volledig gefinancierd door de zone zelf. Eind deze maand nemen politie en brandweer er hun intrek.





