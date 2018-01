Uitgebrande carwash Wildemeersch volledig afgebroken 25 januari 2018

De gebouwen van carwash Wildemeersch aan de Rampe in Oostkamp zijn volledig afgebroken na de zware brand van vorige zomer. Zaakvoerder Mike Wildemeersch hoopt zijn zaak tegen augustus of september weer te openen. "Het is een strakke timing, maar we staan op scherp en geloven erin", zegt hij. "De bouwaanvraag werd een maand geleden ingediend. Het zal nog maximum drie maanden duren voor we de vergunning krijgen. Voorlopig moeten we dus nog wat geduld opbrengen." De afbraakwerken van zijn familiezaak bezorgde Mike een dubbel gevoel. "Enerzijds deed het pijn, want het is tenslotte ons verleden dat plat werd gesmeten. Anderzijds moet je om iets te kunnen heropbouwen, eerst iets afbreken. We hopen dat alles snel afgehandeld kan worden. De onderhandelingen met een aannemer voor de nakende opbouwwerken zijn momenteel aan de gang. Ik ben ervan overtuigd dat alles in orde komt." (SDVO)