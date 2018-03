Uitbaters gezocht voor pop-up naast postgebouw 06 maart 2018

Wie zin heeft om een pop-upzaak op te starten, kan zich hiervoor nu kandidaat stellen bij de gemeente Oostkamp. Die stelt de site in de Stationsstraat 150, naast het postgebouw, ter beschikking van ondernemers. Het terrein en bijhorende gebouwen, in totaal 1.900 vierkante meter, staan nog zeker twee jaar leeg in afwachting van het opstellen van een ruimtelijk uitvoeringsplan.





De pop-up moet een creatieve invulling van vrijetijdsbeleving bieden, openstaan voor samenwerking met de gemeente en mag nog niet bestaan in Oostkamp. Kandidaten moeten een maandelijkse vergoeding betalen voor het gebruik van de site en zelf instaan voor de opzet en concrete uitwerking van hun pop-up.





Geïnteresseerden kunnen hun dossier tot 30 maart indienen in OostCampus of via vrijetijd@oostkamp.be. (SDVO)